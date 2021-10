Tania Ruiz responde a críticas tras ser captada con Peña Nieto

Ciudad de México.- La modelo Tania Ruiz utilizó su cuenta de Instagram para emitir una tajante respuesta a todos aquellos que especulaban tras ser captada en Roma celebrando su cumpleaños junto a su pareja sentimental, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme. Saber mi nombre no implica conocerme”