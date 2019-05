Tania Rincón llora tras despedirse de Venga la Alegría

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que parecía ser una broma resultó ser cierto: Tania Rincón se va de ‘Venga la Alegría’ y su despedida terminó en llanto.

El pasado viernes 24 de mayo fue el último día de la conductora en el programa matutino de TV Azteca, al finalizar el programa le reprodujeron un corto pero significativo video de despedida en el que le mostraban sus mejores momentos.

Al parecer, Rincón no pudo contener la emoción y rompió en llanto al recordar todo aquello que vivió durante su permanencia en el show, por lo que al terminar el video decidió agradecer a todos sus compañeros y equipo de producción, especialmente al productor Adrián Patiño por creer en ella y encontrar su apoyo hasta en los peores momentos personales de la famosa.

"Fue una decisión que había venido arrastrando desde hace ya mucho tiempo, porque tengo ganas de hacer cosas diferentes y para que eso suceda, pues me tengo que mover de lugar; un lugar que ha sido mi escuela, un lugar que ha sido mi casa, un lugar donde confiaron en mí y el principal que me apoyó y creyó en mí se llama Adrián Patiño. Él está en Mérida ahorita y algo vio en mí para traerme a este programa que ya estaba hecho y es un referente en la televisión en México, y no tengo más que agradecimiento para Adrián Patiño. Para Sergio Sepúlveda, que yo lo digo todos los días, es un maestro", platicó Tania entre lágrimas.

Al finalizar, la conductora recordó que cuenta con nuevos proyectos e invitó a que la vean el 14 de junio en Los Protagonistas de Azteca Deportes.

Con información de Venga La Alegría.