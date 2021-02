Tania Libertad no puede asimilar la muerte de Manzanero

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos meses del fallecimiento de Armando Manzanero, Tania Libertad no ha logrado asimilar la pérdida de su amigo y piensa que en cualquier momento puede aparecer en su casa.

“Todavía no he asimilado la muerte de Armando, como vivía a la vuelta, éramos vecinos, me parece que en cualquier momento se va a aparecer, que vamos a comer y tomarnos un tequila. Estoy muy sensible a todo lo que esté relacionado con mi amigo y en especial a su música”, declaró la cantante en exclusiva para Unotv.com .

Fue Armando Manzanero de los primeros compositores en confiar en Tania Libertad, grabando a su lado tres discos : “La Libertad de Manzanero”, “Armando la Libertad” y “Desarmando a Tania”.

“Yo lo conozco desde los catorce años que iba a Perú y le abría sus conciertos, cuando me vine a vivir a México, hace cuarenta años, empezamos a hacer proyectos juntos, nos volvimos amigos, viajamos mucho y trabajamos juntos, teníamos una bonita amistad, la verdad me hace mucha falta”, cuenta Tania Libertad.

La cantante, de 68 años, prepara su segundo concierto en streaming en el que rendirá homenaje al Maestro Manzanero interpretando al menos catorce de sus grandes éxitos, el evento se levará a cabo el 26 de febrero y lleva por nombre “Los Amorosos”.

“Estoy abriendo mi casa, quiero ser la anfitriona de todos los que ingresen a este evento, se va a transmitir una parte desde la sala de mi casa y la otra desde el estudio que es donde acostumbrábamos a grabar y ensayar con Manzanero.

Tania Libertad asegura que trabajar en familia ha resultado una oportunidad para estar más tiempo con su hijo

Después de estudiar muchos años ingeniería musical en diversas escuelas del mundo, el hijo de Libertad, Carlos de Souza, se ha incorporado al equipo de trabajo de la cantante, así como su nuera en el diseño del arte de sus discos.

“Tengo un solo hijo y los dos somos igual de tercos pero mientras exista respeto, amor y comprensión todo se salva, hay diferentes puntos de vista y yo a él no lo trato no como si fuera mi hijo, a veces me obedece pero otras no”.

A poco tiempo de celebrar sus siete décadas de vida la intérprete espera convertirse pronto en abuela pues considera que la vitalidad se le puede ir quitando con el paso del tiempo.

“De eso pido mi limosna pero yo respeto los tiempos de las parejas y ya ves que ahora se les ha dado por esperarse , espero que pronto se animen a tener sus hijitos porque al rato no voy a poder ir detrás de ellos”.