Tammy Parra confirma la infidelidad de su novio a días de haberse comprometido en París

HERMOSILLO, Son.-Tammy Parra se ha vuelto tendencia en redes sociales después de haber compartido con sus fans que se había comprometido con su novio Omar Núñez, pero la feliz noticia duró poco, ya que después se viralizó que este le había sido infiel.

La influencer había dado el “sí” mientras se encontraba en un viaje por Europa, justo cuando se encontraban en París, después de haberlo compartido en redes, una joven publicó un video en el que señalaba que ella había estado hablando con el novio de Tammy.

Parra publicó un video desde su cuenta de TikTok donde dio a conocer que, al haberse dado cuenta de la infidelidad, decidió terminar con su compromiso, por lo cual le pidió a sus fans tiempo y respeto para vivir su proceso en privado.

“Sé lo que me merezco y en mi vida tengo una regla de oro, dejar ir a las personas que no me valoren y no respeten. Yo voy primero, mi estabilidad va primero y si es necesario eliminar a ciertas personas de mi vida, aunque me duela, se va a hacer”, indicó en su video.