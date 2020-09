Tame Impala ya tiene nueva fecha en el Foro Sol

Ante la pandemia provocada por el coronavirus Covid-19 todos los conciertos alrededor de mundo quedaron cancelados y México no fue la excepción. Por eso este 2020 ha sido desolador para muchos que contaban con un gran año de grandes presentaciones entre las que se encontraba Tame Impala.

Sin embargo, la banda conformada por Kevin Parker, Jay Watson, Cam Avery, Barbagallo y Dominic Simper ya han dado un rayo de luz a sus fans aztecas quienes podrán disfrutar del neo-psicodélico rock de los australianos el próximo año. Fue la promotora de conciertos Eco Live quien reveló la nueva fecha de la banda que estará tocando en el Foro Sol el próximo jueves 22 de julio del 2021 y lo mejor de todo es que si ya tenías tus boletos de este año, no habrá problema, porque se harán válidos para esta nueva fecha.

Conoce la nueva fecha para el concierto de @tameimpala la ����

�� La venta de boletos se encuentra activa y si ya cuentas con el tuyo, guárdalo ya que será válido para la nueva fecha �� pic.twitter.com/3KNs3l3DuP — ECO Live (@ecoenvivo_) September 29, 2020

Pero si no lograste comprar tus entradas cuando la cuarentena le cayó a la Ciudad de México y se detuvo todo, pues aquí hay otra buena noticia, ya que se reabrió la venta de los boletos para que puedas disfrutar de Parker sus muchachos tocando clásico como "Apocalypse Dream", "Mind Mischief", "The Less I Know the Better", entre otras.

La gira mundial de Tame Impala fue detenida debido a la pandemia, en dichas presentaciones se encontraban promocionando su disco The Slow Rush, pero todo se quedó en suspenso hasta que se avisó que el concierto que se realizaría en septiembre quedaba cancelado y con ellos las ilusiones de ver a los de Perth, Australia, y no sólo a ellos, ya que estaban en el cartel invitados como MGMT y Clairo. Los primeros siguen contemplados para dicha fecha, pero Clairo no podrá viajar, ya que tiene otros compromisos que cumplir.