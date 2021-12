Talhía y Eduardo Capetillo celebran el aniversario de Marimar e invitan al nieto de Pulgoso

MÉXICO.- Este lunes 27 de diciembre Thalía subió un video especial a su canal de YouTube como parte de la celebración del 25 aniversario de Marimar, la telenovela que protagonizó junto a Eduardo Capetillo y que tuvo un éxito colosal que catapultó a los actores a la fama internacional.

Thalía invitó a Capetillo a su programa y juntos conversaron de distintas anécdotas de Marimar, así como de sus carreras antes y después de la exitosa telenovela. Entre otras cosas, los actores mencionaron que para ambos fue impresionante el éxito de la producción pues les sorprendió que proyectaran Marimar en otros países y que la telenovela llegara a superar en rating al Super Bowl.

Thalía también contó algunos momentos divertidos de los días de filmación, como la icónica escena en la que recoge un collar del lodo usando los dientes. La cantante dijo que en un principio pensaron usar chocolate para que fuera más agradable para ella; sin embargo, le pareció que se veía muy anaranjado y falso por lo que insistió en usar lodo real.

Otro de los momentos divertidos de la entrevista fue cuando hablaron de uno de los personajes más queridos de la telenovela, Pulgoso, el perro costeño que agregaba humor a la historia y que fue el fiel compañero de Marimar. Según los actores, el perro estaba entrenado para actuar y una de las técnicas de su entrenamiento era ponerle salchichas y carne molida a Thalía en el cabello para que el can la mirara y la siguiera.

Así mismo, Thalía invitó al descendiente del fallecido Pulgoso. La cantante confesó que lloró cuando supo que el perro que actuó a su lado falleció. Su nieto hizo una aparición en el video y envió saludos a los actores y a los fans de la novela.

Soy Quique Pulgoso III, nieto del gran Pulgoso; de hecho él me heredó esta gran mansión desde la que te estoy saludando. Me la he pasado de pata de perro, con mi abuelo viví grandes aventuras, recorrimos ciudades, playas, lugares asombrosos, alfombras rojas. Pa’ su mecha, nos vemos muy pronto, dijo el perro.