Así fue el reencuentro de Thalía y Eduardo Capetillo por 25 años de Marimar

NUEVA YORK.-Thalía y Eduardo Capetillo se reencontraron luego de 25 años de haber protagonizado la exitosa telenovela Marimar.

En una charla vía YouTube, los actores se saludaron y recordaron gratos momentos al grabar juntos la novela de Televisa que se vio en decenas de países y fue traducida a muchos idiomas.

La telenovela se vio en Indonesia, China, Rusia, Estados Unidos y otros países. Durante ese período hubo una gran cantidad de niñas que las nombraron Marimar", comentó Thalía.

Agregó:

"Marimar es la telenovela con más repeticiones desde su lanzamiento en 1995 a nivel global, alcanzando altos grados de audiencia y en ocasiones sobrepasando programas de la era moderna de la televisión".

Eduardo Capetillo durante la conversación se dijo muy contento de estar escuchando y en compañía de Thalía.

"Cuando me hablaron para hacer una telenovela y que era Marimar me encantó, me gustó que era un chico que practicaba futbol... ya luego vino todo lo demás del caballo, las botas... fue un proyecto maravilloso", señaló.

Thalía y Eduardo Capetillo recordaron que el raiting de la telenovela sobrepasaba los 20 millones, incluso tenía más audiencia que los Grammys de EU y el Super Bowl.

Por último, Eduardo y Thalía agradecieron a toda la gente que vio la telenovela por que a ellos le debieron su éxito.

"Quiero agradecer a los fanáticos porque gracias a ellos sigue estando en los primeros lugares de audiencia y que los sigan recibiendo con tanto cariño, ese cariño que ustedes nos dan a nosotros al ver nuestro trabajo", afirmó.

Por su parte, Thaía externó que "con lo que se queda en el corazón es que al terminar la novela se aventaba al mar todos los días por una hora hasta que se metía el Sol".

"Por una hora me metía a las olas y salía, era como que me liberaba como que me cargaba, eso fue con lo que más me quedé", dijo.

Aquí el video: