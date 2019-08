Sylvia Pasquel continúa trabajando, pese a lesión

CIUDAD DE MÉXICO.- Ha pasado un poco más de un mes desde que Sylvia Pasquel tuvo un accidente en el escenario, durante una función de la obra "No seré feliz pero tengo marido", donde tuvo una dislocación del hombro derecho, pero pese a esto, no para de trabajar y ahora se encuentra en la grabación de un capítulo del unitario "Esta historia me suena".



"Nada más me quito el cabestrillo para las escenas pero sí es pesado, ya llevo un mes con esto y la recuperación va para largo pero, si puedo hacerlo sin lastimarme o causarme un daño, lo voy a seguir haciendo, porque a fin de cuentas hay que trabajar", dijo Pasquel durante el claquetazo de inicio de grabaciones de "Esta historia me suena", el pasado viernes.

La hija de Silvia Pinal explicó que ha presentado en estas condiciones alrededor de 17 funciones de la obra, con el brazo inmovilizado y aun así hay dolor porque la lesión fue en un área delicada.



El capítulo que abre esta segunda temporada abrirá con el tema que da nombre a este unitario, "Esta historia me suena", de María José, donde Pasquel y Erika Buenfil actuarán juntas por primera vez y darán vida a dos hermanas, que le harán la vida imposible al hijo de una de ellas sólo porque no aprueban a su novia.



"Estamos muy divertidas, hemos agarrado una plática deliciosa, tanto que nos dicen: ya vamos a grabar, cállense", dijo Buenfil.



Para las actrices el hecho de que se esté grabando una segunda temporada, habla de la buena aceptación que ha tenido con el público y por eso se sienten muy contentas de amadrinar este programa en su segunda entrega. "A nosotras nos gusta trabajar, sólo nos dicen dónde, nos maquillan de lo que tenemos que hacer y ahí estamos".



La productora Genoveva Martínez Noriega explicó que se dio luz verde para la segunda temporada de "Esta historia me suena", antes de que terminara la primera, lo que le habla que el programa ha convencido dentro y fuera de Televisa.



Temas como "El muelle de San Blas", "Mujer contra mujer", "No es serio este cementerio" y "La mejor versión de mí", son algunas de las canciones que serán abordadas en los 23 capítulos que integran esta segunda temporada.



Algo que complace a la productora, es que este proyecto le da la posibilidad de integrar al elenco a estrellas consagradas, como en este caso Erika Buenfil y Sylvia Pasquel, con nuevos talentos, pero sobre todo traer a la pantalla a actores que no han estado tan presentes en la actualidad.

Otro de los aciertos de este unitario ha sido la presencia de María José, según palabras de Genoveva Martínez, motivo por el cual sigue en esta nueva entrega.