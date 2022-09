Sylvester Stallone responde a la petición de divorcio de su esposa

ESTADOS UNIDOS.- Hace unos días, Jennifer Flavin, la esposa de Sylvester Syallone por 25 años, interpuso una solicitud de divorcio ante la corte de Palm Beach, en Florida. Ella misma confirmó su ruptura por medio de un comunicado que envió a People:

Me entristece anunciar que después de 25 años de matrimonio, he solicitado el divorcio de mi esposo Sylvester Stallone. Si bien ya no estaremos casados, siempre apreciaré la relación de más de 30 años que compartimos y sé que ambos estamos comprometidos con nuestras hermosas hijas”.