Sydney Sweeney habla sobre sus escenas al desnudo en "Euphoria"

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los rostros más destacados en la serie estadounidense de HBO Max, "Euphoria", es la joven actriz Sydney Sweeney, quien saltó a la fama en los últimos años por sus destacadas particiones en distintas producciones como "The Handmaid's Tale", "The White Lotus" y el mencionado programa.

Pese a la fama que ganó la intérprete de Cassie, la joven de 25 años considera que su carrera como actriz pudo verse afectada por las varias escenas al desnudo que hizo durante el rodaje de "Euphoria", creencia que surge a partir del estigma que, según ella, existe alrededor de los desnudos femeninos.

Cabe recordar que su arco argumental en la segunda temporada de la serie de Sam Levinson parece que su destino será sufrir por amores no correspondidos y secretos entre amistades, además de contar con ciertas escenas en las que aparece Sweeney sin ropa.

Ante esto, la joven notó que su talento fue desapercibido por los críticos, creyendo que se trató de este personaje que suele ser sexualizado por el resto de las personas que la rodean en la producción de HBO Max. Es por ello que durante una entrevista para The Independet, Sydney aseguró que su trabajo interpretando a Cassie es el que más orgullosa la hace sentir, aunque también lamenta los prejuicios que surgieron.

Estoy muy orgullosa de mi trabajo en Euphoria. Creo que fue una gran actuación, pero nadie habla de ella porque me desnudé. Hago The White Lotus y, de repente, los críticos prestan atención. La gente me adora. Dicen: ‘Dios mío, ¿qué es lo siguiente que va a hacer?’. Yo decía: ‘¿No viste eso en Euphoria?,¿no lo viste en The Handsmaid’s Tale?’”, explicó.

Por esta razón, Sweeney mencionó que es importante reconocer el estigma que existe contra las actrices que se desnudan en la pantalla y destacó que esta discriminación se nota por la diferencia en actores masculinos: “Cuando un chico tiene una escena de sexo o muestra su cuerpo, sigue ganando premios y recibiendo elogios, pero cuando una chica lo hace, es completamente diferente”, expresó para el medio.

Uno de los comentarios que más impresionaron durante su entrevista, fue cuando la joven de 25 años agregó que algunos miembros de su familia fueron víctimas de acoso por su desnudo en "Euphoria", específicamente su hermano menor, a quien etiquetaron en algunas escenas suyas en las que muestra sus senos o su trasero, explicando que lo considera como un acto totalmente irrespetuoso.

“Fue lo más hiriente que se puede hacer. Lo que hago está completamente separado de mi familia. Mi personaje está completamente separado de mí. Es tan irrespetuoso y angustioso (...) no creo que haya un mecanismo para enfrentarlo, para ser sincera. Tan sólo te acostumbras”, concluyó.

Y sobre este tipo de escenas, Sydney Sweeney dijo que se sintió bastante cómoda haciendo la serie con momentos sexuales o expuestas, pues confesó que Sam Levinson siempre fue muy considerado con su opinión y no la obligaba a hacer algo que ella no quisiera, incluso tuvo libertad para eliminar algunos desnudos de su personaje.

“Hay momentos en los que Cassie debía estar sin camiseta y yo le decía a Sam: ‘No creo que eso sea necesario aquí'. Él decía: ‘Ok, no lo necesitamos’. Nunca sentí que Sam me presionara o que intentara meter una escena de desnudo en un programa de la HBO. Cuando no quise hacerlo, no me obligó”, aseguró.