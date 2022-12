Susana Zabaleta responde a controversia sobre Plácido Domingo

Ciudad de México.- Susana Zabaleta fue vista en el aeropuerto de la Ciudad de México, y no pudo evitar hacer algunas revelaciones sobre su vida y expresar su postura por la reciente controversia que enfrenta Plácido Domingo.

Después de que el cantante fuera señalado de estar vinculado a una red de trata de blancas en Buenos Aires, Argentina, la artista se manifestó al respecto, dejando ver la estima que le tiene.

Creo que es muy fuerte hablar de eso porque a partir de esta época y de la lucha que hemos tenido muchas mujeres y que hemos sido, pues ahora cualquier cosa, yo a este, (mi hijo), lo tengo más que…, o sea, ‘ten cuidado, no puedes decir, no puedes tocar, no se vale tocar antes de preguntar’, es difícil trabajar así, y yo lo amo a Plácido y sé que es un enamorado igual que yo, entonces ¿qué te puedo decir?”

Expresó Zabaleta.

Estrenando amor

Antes dichas declaraciones, la cantante contó con alegría que se encuentra estrenando romance, aunque por ahora no quiso revelar su identidad. “Ahí anda, pero tampoco es así de ya, ya, a mí me gusta hacerlo sufrir un ratito, que ahí se quede un ratito, si no estuviera aquí”, contó la también actriz.

Al respecto de cómo se dio el flechazo con su nuevo galán, Susana relató: “En un restaurante, como debe de ser, comiendo rico, ya después nos fuimos a… cenar”, bromeó al respecto.

Sin embargo, la artista de 58 años reveló que gracias a su profesión ya vivió un momento incómodo con él. “Se siente raro, porque como me dijo la última vez que estábamos comiendo y foto, foto, foto, me dijo ‘¿así es siempre?’ o sea, como diciendo ‘esto no me gusta’”.

Finalmente, Susana dio a conocer el motivo por el que decidió cambiar radicalmente de look y portar una corta cabellera. “Quise ser él, quise ser elle, no, nada, fue un personaje que hicimos (mi hijo y yo), película juntos, padrísimo, ya es la segunda vez que nos toca, ojalá me toque con mi hija pronto”, detalló.