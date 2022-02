Susana González quiere vender shampoo que prepara con sus propias manos

Ciudad de México.- La actriz Susana González sigue con las intenciones de comercializar el shampoo que desde hace un par de años vende entre sus conocidos más allegados.

Aunque recientemente reveló que quería debutar como empresaria de su producto casero, esta ocasión la artista expresó que no desea que el shampoo se venda a gran escala por la siguiente razón.

Tiene como cierto espíritu mi shampoo, porque es un producto que yo hago con mis manos en mi casa, pero no lo he sacado a la venta porque se me han acercado personas, pero siento que ya perdería porque es como una receta muy particular”