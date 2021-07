Denisha fue la expulsada 14 de “Survivor México” y así reaccionaron los seguidores del reality de sobrevivencia en redes

CIUDAD DE MÉXICO.- A más de 100 días de haber permanecido en “Survivor México?, Denisha fue la catorceava expulsada de la competencia, tras haber perdido el “Juego de la Extinción” contra Alejandra.

En la emisión del pasado domingo, el reality de supervivencia de TV Azteca sorprendió a los seguidores del programa al saber que Denisha fue la eliminada de la competencia, situación que causó polémica en redes sociales.

La cantante, de 39 años de edad, permaneció por 105 días en la competencia, después de haber ingresado en la etapa de “fusión” del programa, y a pesar de que en una ocasión logró hacer uso del collar de la inmunidad individual, esta vez le tocó luchar por mantener su lugar en la tribu “Halcones”, pero no lo logró.

Denisha García, se enfrentó en la prueba de eliminación a Jorge Ortín y Alejandra Toussaint, misma que consistía en permanecer parada en unos tubos incrustados en una plataforma de madera, mientras los competidores tenían que retirar uno a uno sin perder el equilibrio para no caer.

Jorge Ortín fue quien demostró tener más habilidad y logró ser el primero en quedar a salvo, por lo que Denisha siguió su enfrentamiento con Alejandra.

Era muy evidente que la intérprete tenían más problemas por mantenerse arriba de los tubos, pero sus compañeros no dejaban de apoyarla, especialmente Cynthia, quien le echaba porras para que no se dejara vencer.

Luego de varios minutos y al no poder más con la resistencia, Denisha resbaló con el sudor de sus pies y cayó al suelo, lo que le valió la expulsión del concurso.

Tras su eliminación de la competencia, Denisha expresó que se va contenta porque dio su mejor esfuerzo, alcanzó algunos logros y se va con nuevos amigos.

Chicos, los quiero. Los admiro a todos y cada uno. Cuando sientan que ya no puedan más, siempre se puede un poco más. Me voy contenta, me voy con un collar de inmunidad individual, me voy con un tótem que usé de la mejor manera y me voy con once amigos, que sé que nos vamos a ver allá afuera”, externó.