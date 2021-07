¿Hay romance entre Alejandra y Fernando de "Survivor México"? Comparten cobija y levantan sospechas

CIUDAD DE MÉXICO.- Exparticipantes de “Survivor México” revelaron que podría haber un romance entre dos de los miembros de “Jaguares”, uno de ellos forma parte de “Las Hienas” y ha estado en polémica, en redes.

Se trata de Fernando Velez y Alejandra Toussaint, quienes aparentemente han estado más cerca de lo que el televidente puede observar a través de la televisión, pero que sí lo pueden percibir sus compañeros.

ChiCKen Muñoz y Bárbara Falconi, dos de los concursantes que ya fueron eliminados de la competencia, comentaron lo que todos sospechan en el concurso: Que hay algo más que amistad entre Fernando y Alejandra.

De acuerdo a lo dicho por la Bárbara Falconi en TV Azteca, Fernando tiene algo más que una amistad con la “hiena mayor”, Alejandra, a quien le habría regalado su cobija, situación que dejó boquiabierto a más de uno.

La sospecha de dio a conocer cuando Chicken le dijo a Falconi que le confirmara si entre Alejandra y Fernando existía un romance o algo aparecido, como ya lo había venido sospechando y si se daban sus buenos besos.

En esos momentos, Falconi le dijo que no tiene confirmado nada, pero lo que sí es cierto es que la actriz comparte su cobija con Fernando.

No se besan sus bocas; no es cierto, o no los he visto, pero ahí hay algo, porque cabe mencionar que le dejé una de mis cobijas; que una era tuya a Alejandra y la otra se la dejé a Paco y a Gary, pero Alejandra dijo: ‘Fer, ya tenemos otra cobija’”, afirmó.