Survivor México: Bella de la Vega hace impactante revelación al ser eliminada

CIUDAD DE MÉXICO. – En entrevista para el programa “Ventaneando”, la tercera participante eliminada del reaility “Survivor México”, Bella de la Vega, hizo impactantes revelaciones, pues confesó que en una pelea dentro del programa, a una de las competidoras le “voltearon los implantes” de un golpe, comentó la también actriz.



La viuda de José Ángel García, papá del actor Gael García Bernal, tuvo distintos enfrentamientos con sus compañeros de equipo “Halcones”, pues ellos aseguraban que De la Vega era poco colaborativa y en domingos anteriores, ya había sido nominada para ser eliminada, pero se había salvado.

Recientemente, la modelo se presentó en el programa “Ventaneando”, donde habló un poco de su experiencia dentro del reality “Survivor México 2021”, del cual expresó que una serie de acontecimientos comenzaron a suceder ante ella sin “verlos” llegar, pero que tuvo que soportar, como el fallecimiento de su esposo y llegar a un programa donde no tenía nada (refiriéndose a bienes materiales).



Sobre su relación con sus compañeros de equipo, en especial con Natalia Alcocer, Bella comentó que la primera tenía una actitud muy competitiva y arrogante, pues pensaba que saldría victoriosa “con programa y todo”, expresó De la Vega.



Bella también expresó su gusto por estar nominada a la eliminación, ya que, si todos le tenían miedo, ella quería ser la primera en enfrentarlo, pero que como estaba muy cansada ya no puso esfuerzo en continuar.



"No me gustó para nada, pero era un compromiso y yo soy una mujer de compromiso, porque por mí, hubiera sido de que ya me regreso al primer instante que dejaron en un pedazo de playa abandonada sin nada de nada”, expresó De la Vega.



También, reveló que cuando decía que se sentía mal en el show, sí era cierto, ya que recibió distintas críticas por mostrarse enferma en los episodios.



Empiezas a sentir como que estás pasando por un complejo de Diógenes, en el que vives como si fueras un pordiosero, no tienes casa, comida o sustento. Nunca asumes lo que estás viviendo. Todo se queda corto, lo que te imaginabas no es nada comparado a cuando ya estás ahí, es como si estuvieras en un campo de concentración, sin comer, sin nada de nada. Bajé como unos siete u ocho kilos”, confesó Bella.



Comentando sobre las actividades del reality, Bella confesó que a una compañera se le voltearon las prótesis del busto, revelando que fue Natalia la que sufrió este incidente.



“Hay unas que salieron de plano con bubis volteada, lo peor del caso es que como traen prótesis se les volteaban”, detalló la actriz.



La entrevista concluyó con bromas sobre la confesión de Bella, y agradecimientos a la también modelo por asistir al programa.



La entrevista comienza en el minuto 32:47.