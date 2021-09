Survivor: Ex participante del reality podría trabajar en Televisa al no poder adaptarse en Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- Los exparticipantes de "Survivor México" siguen dando de que hablar tras el éxito del reality de TV Azteca y es que la gente sigue pendiente para saber cómo han retomado su vida luego de permanecer más de 100 días en las playas de la República Dominicana totalmente aislados.

Adianez Hernández quedó en quinto lugar dentro del reality y ha sido una de las participantes que ha dado de que hablar y es que además esta semana surgieron rumores en redes sociales, sobre una posibilidad de que la actriz haya recibido ofertas para trabaja en la famosa "Fabrica de sueños".

La originaria de Quintana Roo desde el inicio de su carrera ha trabajado para TV Azteca, es recordada por su participacipión en las producciones "Tanto amor" (2015) y "La Hija Pródiga" (2017), incluso sus estudios actorales los realizó en el CEFAT, el Centro de Formación de Actores para la Televisión propiedad de la televisora del Ajusco, por lo que el rumor de que podría irse a Televisa comenzó a hacer ruido entre sus seguidores.

Este viernes, Adianez se sinceró con sus fans y dio a conocer que sí estpa preparando un nuevo proyecto, aunque lejos de lo que se pensaba, afirmó que será en su casa, en Televisión Azteca.

Tiempo más tarde, ya desde su auto, Adianez compartió la noticia de que regresará a la actuación luego de haber participado como conductora en programas como "Escape perfecto", "Al Extremo" y "Venga la alegría", así lo contó la actriz, "Me invitaron a grabar un unitario, estoy supercontenta aquí en Azteca, ya les platicaré, indicó.

Adianez compartió que este viernes ya comenzó a trabajar en este nuevo proyecto y explicó, “El día de hoy vine a lectura, ensayo prueba de Covid y así”.

La acriz y conductora ah explicado que a pesar de estar retomando sus actividades cotidianas, le ha costado trabajo regresar a la realidad, la tecnología y las tareas diarias.

"Oigan pues bien lo platicábamos ayer con Paco, esto del regreso a la realidad como que no te das cuenta realmente qué está pasando contigo, pero es una mezcla de emociones en las que de repente te paras, no sabes qué hacer, te sientas, dices 'no, tengo que hacer cosas', te vuelves a parar y tumente está en muchas cosas y no está en nada, es algo como muy 'voy, vengo, voy, vengo'", comentó.