Surgen rumores de que hermana de Karla Luna estafó organizando “tanda” de operación de busto

MÉXICO.- En medio del escándalo que envuelve a la familia de la fallecida comediante Karla Luna, su ex mejor amiga Karla Panini y su ex esposo Américo Garza, una persona cercana a la hermana de Luna asegura que fue estafada por ella.

Una mujer contactó a una revista de espectáculos para mostrar pruebas y evidencia de que en 2018 fue estafada por Erika Luna, hermana de la comediante Karla Luna, con una tanda de más de 80 mujeres donde les prometía una operación de busto.

La supuesta afectada, quien prefirió permanecer en anonimato, participó en una tanda que Erika organiza para que varias mujeres se realicen cirugías plásticas, pero comenzó a detectar algunas irregularidades.

“Ella presumía al doctor que nos operaría argumentando que era el esposo de Perlita, una mujer conocida en Monterrey, eso nos dio confianza, pero después me enteré que Perla se separó de este hombre y terminaron muy mal. Además, en las publicaciones que Erika hacía en su facebook de la tanda de bubis, las mismas chicas o familiares de ellas le escribían, leí comentarios como, 'regrésale el dinero a mi hermana', 'fuimos a la clínica y no estaban', y leer todo eso me empezó a poner de nervios, por que ya estaba a unos meses de que me operaran”, comentó.

Además, afirma que buscó a dicho médico que la operaría en la Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos, para asegurar que en realidad si fuera un médico certificado y se llevó una gran sorpresa al no encontrarlo en la lista.

“Entré a la página, lo busqué y no me apareció, pero googleé su nombre y la primera nota que me apareció de él es que se le había muerto una chava en el quirófano y que lo habían corrido del hospital donde trabajaba por que no era cirujano plástico. Al leer esto me puse verde del miedo y del coraje, pero no le dije nada a Erika, no le reclamé en ese momento, porque si me ponía pend*ja no me iba a regresar mi dinero, así que emprendí acción legal, los abogados empezaron a investigar, y me dijo que había más personas interponiendo denuncias contra ella, pero que no procedían por que una persona pagaba, digamos que se salía con la suya”, aseveró.

Después de lo anterior, la afectada le pidió a Erika el reembolso de su dinero, y a duras penas se lo regresó, incluso asegura que le entregaba dinero falso.

Karla Luna era una comediante que trabajaba en telehit al lado de Karla Panini en el programa de “Las Lavanderas”, pero su amistad se fracturó cuando el esposo de Luna, Américo Garza, le fue infiel con Panini.

Luna falleció en septiembre de 2007 luego de perder la lucha contra el cáncer que la aquejaba por tercera ocasión.

Con información de Tv Notas.