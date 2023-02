Super Bowl: Shakira le desea buena suerte a Rihanna en su show de medio tiempo

COLOMBIA.- Shakira es notable por ser una de las celebridades más simpáticas y amables de la industria musical, pues a lo largo de toda su carrera ha demostrado no necesitar de escándalos o peleas con otras artistas para impulsar sus proyectos.

En cambio, ha decidido trabajar con algunas de las estrellas internacionales más renombradas de la música; entre las que están Gustavo Ceratti, Beyoncé, Alejandro Sanz, Lil Wayne y, por supuesto, Rihanna.

Fue a esta última a quien le demostró su máxima admiración este domingo por medio de una publicación en Twitter, en la cual recuerda su colaboración con la cantante barbadense en 2014 y además aprovecha para desearle "las mejores vibras" en su show de medio tiempo del Super Bowl.

Shakira y JLo fueron las encargadas del show de medio tiempo en 2020

Recordando buenos tiempos y deseandote las mejores vibras por el show de esta noche, Rih!", expresó la intérprete de "Inevitable".

En 2014, Shakira y Rihanna unieron sus características voces en el sencillo "Can't Remember to Forget You"; una pista que logró mantener el sonido 'rock' de la colombiana mientras implementaba el género Reggae.

Por otro lado, en 2020, Shakira fue la encargada, junto con Jennifer López, del show de medio tiempo del Super Bowl, por lo que su consejo a la intérprete de "Umbrella" tiene aún más peso.

