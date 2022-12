Sugey Abrego habla de su intento de quitarse la vida luego de su divorcio

Ciudad de México.-Sugey Abrego recordó momentos difíciles en su carrera y compartió, tuvo un intento de suicidio, sin embargo, los tiempos para la famosa cambiaron y hoy en día disfruta de las ganancias de plataforma de contenido exclusivo.

La artista compartió el duro momento de su vida en Ventaneando y cómo logró salir de ahí con vida.

"Yo estuve al borde del cuarto piso de mi Penthouse así de ‘si mañana me muero, a nadie le va a importar’, y es un lapsus en el que no piensas, y yo tenía una persona en mi casa que me jaló así del suéter, y pude reaccionar, y en esa reacción le dije ‘háblale a mis papás, necesito que me internen’”, detalló.

Y pensar que hace 3 años estaba con 150 (pesos) en la cartera, divorciada, abandonada, dejada, gorda. Cuando yo me divorcié no era que yo haya dejado, que yo haya amado al amor de mi vida, es que sentía tan poco amor propio por mí, y sentía tanto dolor, que lo único que yo quería era acabar con ese dolor a costa de mi vida”

añadió su relató la artista.

Internada en clínica de salud mental

Por último, Abrego reveló el motivo que la llevó a contar esta historia de su vida, pese a los estigmas que tiene la sociedad sobre estos temas.

“Yo estuve internada en una clínica de salud mental […] es todo un proceso y sí lo sentí, sentí que no valía nada, pero lo más importante es que trabaje en mí, en terapia, con psiquiatra, con medicinas y tengo todo el valor de decirlo porque yo quiero que otra gente, que si alguien se refleja en mi vida, el día de mañana diga ‘si ella pudo, yo también’”, declaró.