Suena canción de Shakira durante partido de Piqué

MALLORCA, España.- Durante el partido del sábado entre Barcelona y Mallorca las redes sociales hicieron viral un video del futbolista Gerardo Piqué mostrando cierta incomodidad tras la elección de canción para el calentamiento.

El jugador del Barcelona parece no poder escapar de su expareja, y es que mientras el equipo calentaba y se preparaba para el partido contra el Mallorca el animador del estadio Son Moix le pareció gracioso poner una canción de la cantautora colombiana Shakira para desconcentrarlo.

La canción en cuestión fue “Te felicito”, el último sencillo de la cantante en colaboración con el puertorriqueño Rauw Alejandro. La elección parece no haber sido al azar ya que se rumorea que la composición musical está dirigida a Piqué por el contenido que describe la letra.

Por completarte me rompí en pedazos / Me lo advirtieron pero no hice caso / Me di cuenta que lo tuyo es falso / Fue la gota que rebasó el vaso, canta la colombiana al inicio de la canción.