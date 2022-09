Gerard Piqué y su novia se dieron una escapada romántica a París

ESPAÑA.- Tras su ruptura con Shakira, Gerard Piqué ha confirmado los rumores sobre su nuevo romance con Clara Chía, una joven de 23 años que conoció en un bar de Barcelona y que luego comenzó a trabajar en la empresa del futbolista.

Dejando a un lado el supuesto acuerdo que tenía con la colombiana de no hacer públicas sus nuevas relaciones hasta después de un año de la separación, Piqué se ha dejado ver ya en varias ocasiones de lo más romántico con su novia.

Sin embargo, diversos medios señalan que Clara Chía se encuentra muy agobiada por el acoso constante de la prensa, la cual intenta a toda costa fotografiarla y obtener algunas palabras de ella. Por su parte, el futbolista sigue luchando por llegar a un acuerdo conveniente para él con Shakira.

Escapada a París

A pesar de todo, la polémica pareja está decidida a vivir su amor. Recientemente Piqué y Clara fueron captados en París, disfrutando de una cena romántica a la luz de la velas. El futbolista seguramente se sintió más ‘libre’ de expresar su cariño lejos de España, pero no podía quedarse para siempre en la ‘ciudad del amor’.

Emily Piqué in Paris ❤️ pic.twitter.com/7P9im4XUEb — Pep 4️⃣ (@barcagandalf) September 19, 2022

A su regreso, fueron captados en el aeropuerto. Ambos vestían looks cómodos y gafas de sol para intentar pasar desapercibidos, aunque no lo lograron. Molesta, Clara le dio la espalda a las cámaras para no hablar de su mediático romance con el futbolista.

Poco después, y pensando que ya no los estaban grabando, Piqué y Clara se tomaron de la mano y se dieron un beso, después de unos minutos de estar conversando muy serios en mitad del aeropuerto.