Stick se convierte en el primer tricampeón de la historia de Red Bull en Perú

Stick revalidó el título de campeón nacional de Perú de Red Bull Batalla de los Gallos al imponerse a Litzen en la última ronda y se convirtió en el primer tricampeón inca de la historia de la competición.



Stick, apodo como improvisador de Jordy Stick Renteria Reyes, se convirtió en leyenda al ganar por tercera ocasión la Final Nacional de Red Bull en Perú y copar en solitario el olimpo del ‘freestyle’ inca como el competidor más condecorado de la historia.



El limeño se reafirmó en su condición de campeón de 2020 y superó la marca del mítico Jota, subcampeón mundial, que levantó el trofeo en las ediciones de 2015 y 2016.



Stick escribió su nombre por tercera vez (2013, 2020 y 2021) en una lista de campeones peruanos formada por ilustres competidores como Rapper One (2006), D Negro (2007), 3 Segundos (2008, Hampper (2012), Carlitos (2014), Jota (2015 y 2016), Choque (2017), Jaze (2018) y Litzen (2019).





El limeño, uno de los mayores representantes de la evolución del circuito competitivo en Perú, del que ya formaba parte activa cuando logró su primer título de campeón nacional hace 8 años, igualó la marca de Aczino en México (2014, 2015 y 2017) como el único competidor capaz de alzarse tricampeón de un mismo país y representará nuevamente a su tierra en una Final Internacional.



Ambos tricampeones podrían cruzarse en la cita mundial que tendrá lugar en Santiago de Chile, donde también estará el mexicano Rapder, vigente campeón. Precisamente, el camino de ambos mexicanos al cinturón internacional empezó como verdugos de Stick en la primera ronda, por lo que el limeño podría cobrarse la revancha y tratar de completar la hazaña para la escena peruana de superar los octavos de final por primera vez.



Además, el español Skone, como subcampeón de la Internacional de 2020; Skiper, campeón nacional de México; Hammer, campeón de Uruguay; P8, campeón de Costa Rica; Basek, campeón de Chile; Marithea, campeona de Colombia, y Reverse, reciente campeón de Estados Unidos, también pelearán ocupar el trono de mejor improvisador del mundo.



Hasta acceder a la final ante Litzen, el improvisador natural de San Juan de Lurigancho tuvo que vencer a Colocho en octavos de final, a Kian en cuartos y a Pieropistas en la ronda de semifinales.





Colocho como Kian se incorporaron a última hora a la competición como sustitutos de Black Code y Vidal





"Traté de disfrutar. Me lo tomé como si fuera último baile, como si fuera la última vez que competiría en Red Bull”, declaró Stick sobre el ‘cypher’ mientras recibía el medallón de campeón. Después, dedicó el triunfo: “A mi familia y, sobre todo, a los que apoyaron en las malas. A mis hermanas y a mi hijo".



El finalista Litzen se quedó a las puertas de cambiar por completo el curso de la historia. De triunfar, no solo habría impedido el histórico tricampeonato de Stick, sino que hubiera igualado a sus 22 años la marca de Jota y del propio Stick como únicos bicampeones de Perú.



No obstante, con su medalla de plata, el rapero de Trujillo selló su participación en la edición de 2022 y completó una noche brillante que comenzó doblegando a Skill, subcampeón de 2020, en una de las batallas más espectaculares de la ronda de octavos de final.



Jair Wong también consiguió su clasificación directa para el año que viene al finalizar en tercer puesto tras vencer a Pieropistas en la lucha por el bronce.



En lo que respecta a las representantes femeninas, Maricielo no pudo superar al sólido Ramset, mientras que Sumeria protagonizó la gran sorpresa de la jornada al derrotar al aspirante Choque, campeón nacional en 2017, en primera ronda y convertirse en la primera mujer que accede a los cuartos de final en Red Bull Perú.