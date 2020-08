Stephen Hillenburg: La curiosa historia del creador de Bob Esponja

CIUDAD DE MÉXICO.- A veces pensamos que nuestro trabajo es incompatible con aquello que nos apasiona o que es demasiado tarde para dedicarnos a lo que de verdad deseamos.

Sin embargo, la historia detrás de Bob Esponja y su creador, Stephen Hillenburg, nos demuestra que nada es imposible y que nunca es demasiado tarde.

Stephen McDannell Hillenburg nació en Oklahoma, en 1961. Desde temprana edad mostró interés en la vida marina, al mismo tiempo que demostró habilidades artísticas.

Durante su paso por la Universidad Estatal de Humboldt, combinó sus dos pasiones, pues estudio biología marina y algunos cursos sobre arte. Sin embargo, en el momento de buscar trabajo, la ciencia marina ganó inicialmente.

Fue así que, tras graduarse, Hillenburg comenzó a trabajar como profesor de biología para niños, a quienes intentó interesar en la materia con un cómic con animales marinos que él mismo dibujaba.

En el cómic aparecía Bob, la esponja, la idea inicial del personaje que más tarde llegaría a la televisión.

La primera versión de quien después sería Bob Esponja nació en 1989 en un cómic del instituto de biología marina de California. Internet

Gracias al cómic, Hillenburg se dio cuenta de que su sueño de vida era en realidad el dibujó. Por ello, se decidió a tomar una maestría en animación.

Al comenzar su trabajo como animador, tuvo la idea de una serie que retomara los personajes de aquellos años en los que fue profesor. Fue así que nació Bob Esponja, una de las series más exitosas de Nickelodeon.

La serie se emitió por primera vez en 1999. Para el año 2003, ya era la serie infantil de mayor audiencia en televisión.

Creo que se debe a su simplicidad. Todos reconocen el carácter infantil", aseguró alguna vez el fallecido creador.

Movido por su talento artístico y amor por el océano y sus criaturas, Hillenburg se lanzó a escribir e ilustrar historias como herramientas de enseñanza con personajes que más tarde se convertirían en los habitantes de Fondo de Bikini.

El absurdamente alegre Bob Esponja y el tema principal de la serie que comenzaba con el grito de: “Vive en una piña debajo del mar”, gustó rápidamente a los universitarios y a los padres de familia tanto como a los niños.

“El hecho de que sea debajo del mar y esté aislado de nuestro mundo ayuda a que los personajes mantengan su propia cultura”, comentó Hillenburg a la agencia AP en 2001.

“La esencia del programa es que Bob Esponja es un ingenuo en un mundo de personajes hastiados. El resto es una envoltura disparatada”.

Su vasto elenco de criaturas oceánicas incluía al mejor amigo de Bob, Patricio Estrella, su jefe tacaño Don Cangrejo, su amiga ardilla Arenita Mejillas y su vecino malhumorado Calamardo Tentáculos.

Aunque estaba destinada al público infantil, Bob Esponja también consiguió atraer a numerosos espectadores adultos.

En 2004 se estrenó la película The SpongeBob SquarePants Movie, que recaudó en todo el mundo 140 millones de dólares. Su secuela, The SpongeBob movie: Sponge out of water, llegó a los cines en 2015 e ingresó 325 millones de dólares.

En 2017, el personaje estrenó su propio musical en Broadway, nominado a numerosos premios Tony y con canciones de Cindy Lauper, John Legend, David Bowie o Aerosmith, mientras que el tercer largometraje protagonizado por los personajes de animación se estrenará en 2020.

En 2007, la revista Time calificó a Bob Esponja como uno de los programas de televisión más importantes de la historia.

Stephen Hillenburg falleció el 26 de noviembre de 2018 por Esclerosis lateral amiotrófica.