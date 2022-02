Star+ de Disney presenta adelanto de The Kardashians

Tijuana BC.- “The Kardashians”, la nueva serie original de la célebre y amada familia de Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie regresará ahora a Star Plus, servicio de streaming de Disney Plus.

Aunque todavía no hay fecha oficial, la plataforma dio un vistazo a las seis mujeres que volverán a encender las cámaras para revelar la verdad detrás de los titulares.

Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares, hasta las grandes alegrías a la hora de jugar y dejar a los niños en la escuela, esta serie pretende atrapar de nuevo a los espectadores su historia.

En la producción estará a cargo Ben Winston junto con Emma Conway, y con Elizabeth Jones y Danielle King quienes también se desempeñan como showrunners del show.