Star Wars celebra "May the 4 be with you" con doble estreno esta semana

MIAMI, Florida.- Este año el día de "Star Wars", el 4 de mayo, llamado en inglés "May the fourth", cayó en lunes, por lo que Disney ha decidido celebrar toda la semana comenzando con el estreno en "streaming de dos grandes producciones". Además, Fox debutará el jueves con el primer programa producido en tiempos del coronavirus.

Estos son los estrenos de esta semana en TV y "streaming":

-Lunes, 4 de mayo

Entre los regalos de Disney para sus fans este "May the fourth" está el estreno de "Disney Gallery: The Mandalorian". Se trata de una serie de ocho episodios sobre cómo fue la grabación y producción de la exitosa producción de Disney+.

Comandados por el creador y director Jon Favreau, un grupo de invitados discute en una mesa redonda temas como el legado del director George Lucas, cómo el elenco le dio vida a los personajes y la tecnología creada especialmente para la serie. Obviamente, contarán cómo nació la idea del muy popular Baby Yoda.

Los suscriptores de Disney+ podrán ver también la última entrega de la saga original de La Guerra de Las Galaxias: "Star Wars: The Rise of Skywalker".

-Martes, 5 de mayo

El documental de HBO "Natalie Wood: What Remains Behind" fue producido por Natasha Gregson Wagner, la hija de la actriz que murió ahogada a los 43 años en 1981.

La producción incluye entrevistas con amigos famosos de la estrella, incluido el actor Robert Wagner, con quien estaba casada en aquel entonces, y toca las acusaciones de asesinato que cayeron sobre él.

También este martes llega a "streaming" y DVD "Ordinary Love” que, protagonizada por Liam Neeson, explora la vida de una pareja mayor, que se compenetra de una forma transformadora cuando la esposa debe someterse a un tratamiento para erradicar un cáncer de seno.

Los amantes del terror tendrán además, en DVD, la película "Gretel y Hansel".

-Miércoles, 6 de mayo

La ex primera dama estadounidense Michelle Obama es la estrella en el documental "Becoming", en el que se repasa el tour que realizó por Estados Unidos para promover su libro que lleva el mismo nombre. Es la segunda producción de la empresa Higher Ground Productions, de Michelle y Barack Obama, para Netflix.

-Jueves, 7 de mayo

La cadena Fox estrena en la noche en Estados Unidos el programa "Celebrity Watch Party", en el que Rob Lowe, Meghan Trainor, Raven-Symoné, Master P y su hijo Romeo, Steve Wozniak, Curtis Stone, entre otros, hablan desde su casa sobre diferentes programas de televisión.

Aunque es una versión de la serie británica "Gogglebox", es la primera producción que se hace en televisión abierta desde que comenzaron las medidas de confinamiento ante la pandemia del coronavirus.

-Viernes, 8 de mayo

Netflix comienza el fin de semana con el estreno de "The Eddy", la primera producción para televisión del aclamado cineasta Damien Chazelle, director de la premiada película "La La Land".

La serie, de ocho episodios, ambientada en París, cuenta la historia de un músico estadounidense quien está tratando de tocar en un famoso club de jazz.

Además, el gigante del "streaming" también estrena "Valeria", la serie española basada en los libros de Elísabet Benavent.

Protagonizada por Diana Gómez, la producción muestra a la protagonista en crisis total. Su matrimonio no funciona y está paralizada profesionalmente. Netflix estrenará los ocho episodios al mismo tiempo.

-Domingo, 10 de mayo

Con la finalidad de recaudar fondos para organizaciones de bancos de comida, la cadena NBC presentará en la noche el "The Feeding America Comedy Festival", en el que participarán comediantes de la talla de Eddie Murphy, Tiffany Haddish, Adam Sandler, Louie Anderson, Judd Apatow, Jack Black Billy Crystal, Whoopi Goldberg, Kevin Hart, Keegan-Michael Key, George Lopez y Chris Rock, entre muchos otros.

La semana cierra con broche de oro, pues el actor estadounidense Mark Ruffalo hace que nos olvidemos que fue por años Hulk con su doble interpretación protagónica de unos gemelos idénticos, uno de los cuales sufre de esquizofrenia, en la miniserie de HBO "I Know This Much Is True".

Ruffalo hizo un trabajo tan extraordinario, que primero filmó todas las escenas de uno de los hermanos. Luego se encerró y engordó casi 20 kilos en dos semanas para interpretar al otro.