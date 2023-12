Desmienten retiro definitivo de Ricardo Arjona

Ciudad de México.- Ricardo Arjona generó conmoción entre sus seguidores después de anunciar que se alejaría del medio por problemas de salud.

El cantante lanzó un mensaje en una publicación de Instagram, donde manifestó su descontento por la forma en que se maneja la industria, además de hablar sobre sus molestias en la columna.

“Tendré que desaparecer para buscar un motivo más grande que este. Si no lo encuentro prefiero no volver”, dijo en parte de su despedida.

Aunque algunos consideraron que este mensaje era un adiós definitivo, el staff del artista esclareció la situación con el fin de ponerle fin a los rumores.

Ricardo Arjona no se retira… No hay ningún retiro del que hablar. Simplemente terminamos un tour muy largo y Ricardo tiene algunos problemas de salud (no graves) en su espalda que necesitan descanso”