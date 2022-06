'Soy lo que soy gracias a Vicente Fernández', asegura Maluma

Ciudad de México. Maluma mostró una vez más su admiración por Vicente Fernández y recordó que desde niño lo escuchaba.

En su reencuentro con la prensa el reggaetonero dijo que desde muy temprana edad, escuchaba tanto al “Charro de Huentitán” como a su hijo, Alejandro Fernández.

El colombiano aseguró que gran parte de lo que es ahora, se lo debe al intérprete de “Estos celos”, así como a la cultura de México.

Maluma dice ser amigo de la familia Fernández

“Tengo la oportunidad y el honor de ser amigo de la familia Fernández, y tuve la oportunidad de cantar en Guadalajara, en el rancho, en la Arena de Vicente y soy lo que soy gracias a Vicente y a la cultura mexicana, lo he escuchado desde que soy un niño, inclusive venía en el coche escuchando canciones de Vicente y Alejandro, es de mi música favorita”, confesó el colombiano.

Sin embargo, Juan Luis Londoño Arias, nombre de pila del artista, lamentó no haber podido colaborar con don “Chente”. “Lo quiero muchísimo, que en paz descanse, lo único que me faltó fue hacer una canción con él, siempre lo dije y siempre hablé de eso”.

Por otra parte, durante la presentación de su más reciente disco “The Love & Sex Tape”, al escuchar las preguntas sobre las diferencias entre Balvin y Nodal tras una discusión en redes sociales por una broma, el cantante de 28 años refirió:

Revive polémica de Balvin y Nodal

“Yo estaba de mi lado, yo estaba tranquilo, por primera vez en la vida, me encanta porque yo no era parte del ped*, entonces yo estaba ahí en VIP, tranquilo, viendo todo lo que estaba pasando, me reía, y bueno, siempre es mejor estar del otro lado, yo siempre vibro con una energía muy positiva”.

No obstante, Maluma celebró que las diferencias entre ellos hayan terminado. “Ellos como unos caballeros, maduros, tomaron la decisión de que eso no era un buen ejemplo para la gente, para la juventud, a limar sus problemas o asperezas delante de la gente, así que muy inteligente y muy maduro de ellos que tomaron la decisión de hacerlo de esa manera y hablarlo públicamente”.

Finalmente, el colombiano dijo que es muy importante para él la conexión que ha tenido con colegas de mayor edad, porque eso le ha enseñado a madurar artísticamente, y tras mencionar a Jennifer Lopez, Madonna y Marc Anthony, al escuchar el nombre de Shakira prefirió terminar su encuentro con los reporteros para no referirse a la reciente ruptura sentimental de su compatriota y amiga con Gerard Piqué.