Sorprende 'The Rise of Skywalker' con temprano lanzamiento digital

ESTADOS UNIDOS.- "Star Wars: The Rise of Skywalker" llega a canales digitales unos días antes de lo programado originalmente, según información de Variety.

La última entrega de la saga original de Star Wars estuvo disponible para su compra a última hora del viernes en los minoristas digitales, cuatro días antes de su fecha de lanzamiento anterior del 17 de marzo. La temprana caída digital de Disney de "Rise of Skywalker" puede haber sido estimulada por la propagación de la pandemia de coronavirus, ya que millones de personas se quedan en casa en medio de la crisis.

"Rise of Skywalker" está disponible en HD por $ 19.99 y en 4K Ultra HD por $ 24.99 (a través de minoristas participantes). Está disponible en Apple TV e iTunes, Amazon, Google Play, Vudu, FandangoNow y Movies Anywhere. Además, la película completa de nueve películas "Star Wars: The Skywalker Saga" ya está disponible a través de los minoristas digitales participantes.

El viernes por separado, Disney anunció inesperadamente que "Frozen 2" llegaría al servicio Disney Plus en los Estados Unidos el domingo, tres meses antes. The Mouse House dijo que fue "sorprender a las familias con algo de diversión y alegría durante este período desafiante", una referencia a la crisis global de COVID-19.

En enero, la película alcanzó la marca de $ 1 mil millones en la taquilla mundial. Dirigida por J.J. Abrams, "Rise of Skywalker" está protagonizada por Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac y Mark Hamill.

Actualmente, "Star Wars: The Rise of Skywalker" se lanzará en DVD físico y en 4K Ultra HD en Blu-ray el 31 de marzo, cuando también está programado para estar disponible para alquilar.

