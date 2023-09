Sophie Turner celebra en un bar de Inglaterra días antes de confirmar su divorcio con Joe Jonas

Birmingham, Inglaterra - En medio del anuncio de su divorcio tras cuatro años de matrimonio, Sophie Turner fue vista disfrutando de una noche de celebración en un conocido bar de Birmingham. Las fotos recientemente reveladas muestran a la actriz de "Game of Thrones" disfrutando de la compañía de amigos en el establecimiento conocido como 'Dropshot Digbeth'.

Sophie Turner, quien también celebraba el final de su serie recién terminada, "Joan", parecía estar en su mejor estado de ánimo durante la fiesta. La presencia de varios actores de la serie añadió un toque de celebridad al evento. La actriz incluso posó para fotos con el dueño del bar, quien afirmó que no notó nada inusual en su comportamiento.

Ella estaba feliz, estuvo desde las 9 PM, hasta las 2 AM, y luego habló de continuar la fiesta con sus amigos en otro lado. No parecía alguien que está atravesando por un divorcio", comentó el dueño del bar sobre la actitud de Sophie Turner durante la celebración.

Sin embargo, las imágenes de la fiesta han causado cierta controversia, ya que días antes se había revelado que Joe Jonas había quedado a cargo de sus hijos mientras Sophie grababa su serie en Inglaterra. Además, se supo que Jonas había tenido que llevar a sus hijos a varios conciertos de su gira, lo que generó críticas hacia Turner por su ausencia en la vida de sus hijos.

En lo que podría parecer un intento de controlar la situación, el manager de Sophie Turner contactó al dueño del bar y le ordenó que eliminara las fotos de la fiesta. Sin embargo, el dueño del establecimiento se negó a hacerlo, argumentando: "Me pidieron que las eliminara, pero no lo haré. Su gente hizo que cerrara el bar y no me pagaron nada. Sólo pagaron lo que consumieron.No borraré las fotos porque su visita beneficia a mi negocio".

A pesar de la polémica que rodea su separación, Sophie Turner y Joe Jonas han anunciado que su separación fue de mutuo acuerdo y en los mejores términos.

Según la solicitud de divorcio, ambos firmaron un acuerdo prenupcial en abril de 2019 que establece que el cantante conservará todas sus regalías de la música, mientras que la actriz tendrá derecho a cualquier ganancia de su carrera en la actuación. Por tanto, la pareja no tomará nada del dinero del otro y solo venderá la casa matrimonial que compraron juntos.

Además, ambos compartirán la custodia de sus dos hijas, Willa, de tres años, y una bebé de 14 meses cuyo nombre aún no ha sido revelado.

Con información de Notinerd.

