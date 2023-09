¡Es oficial! Joe Jonas y Sophie Turner se divorcian por "decisión unánime"

ESTADOS UNIDOS.- Joe Jonas y Sophie Turner publicaron una declaración conjunta el miércoles para abordar públicamente su divorcio por primera vez.

Después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos decidido mutuamente poner fin amigablemente a nuestro matrimonio", escribió la pareja separada en una publicación en Instagram.

Hay muchas narrativas especulativas sobre por qué, pero realmente esta es una decisión unánime y sinceramente esperamos que todos puedan respetar nuestros deseos de privacidad para nosotros y nuestros hijos".

La declaración se produjo un día después de que Jonas, de 34 años, presentara una demanda de divorcio contra Turner, de 27 años, en Miami, afirmando en documentos judiciales obtenidos por Page Six que su unión estaba "irreparablemente rota".

El miembro de los Jonas Brothers también afirmó en la demanda que sus dos hijas con la estrella de "Game of Thrones" habían estado viviendo principalmente con él, pero está buscando "responsabilidad parental compartida" después de su separación.

Una fuente cercana a la familia Jonas le dijo a Page Six en exclusiva el martes que "el divorcio fue el último recurso para Joe", quien "nunca quiso separar a su familia, pero ... tuvo que tomar lo que sentía que era la mejor opción para sus hijas".

Joe finalmente llegó a un punto en el que sintió que había agotado todas las opciones para salvar el matrimonio", agregó la fuente.

Los problemas en el paraíso de la pareja se hicieron públicos por primera vez el domingo cuando Page Six confirmó que se encaminaban hacia el divorcio.

"Joe está explorando las mejores opciones para su futuro", nos dijo una fuente en ese momento.

A pesar de su separación, el cantante de "Burnin' Up" cantó una canción de amor para su esposa separada, "Hesitate", en el concierto de los Jonas Brothers el domingo por la noche.

Su relación habría comenzado en 2016

La canción de 2019 fue notablemente inspirada en su romance, que comenzó en 2016.

Es como mis votos antes de escribir mis votos. Es mi promesa a Sophie", dijo Jonas sobre la canción en la película de concierto de su banda familiar "Happiness Continues" de 2020.

Los fanáticos también notaron que el cantante se volvió a poner su anillo de bodas para el concierto, después de no llevarlo en fechas anteriores de su gira "Five Albums, One Night" con sus hermanos Kevin Jonas y Nick Jonas.

Joe y Turner, quienes firmaron un acuerdo prenupcial, se fugaron en Las Vegas en mayo de 2019, casi dos años después de anunciar su compromiso.

Su primera hija, Willa, llegó en julio de 2020, y una segunda niña, cuya inicial es D, nació en julio de 2022.

Te puede interesar: Jonas Brothers dedican canción a fanática por muerte de su hija