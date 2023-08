Jonas Brothers dedican canción a fanática por muerte de su hija

TIJUANA.- Durante un concierto en Toronto, Canadá, los Jonas Brothers dedicaron una canción a una fanática que tenía un letrero que decía: ¨Dedicate Little Bird to My Angel in Heaven¨.

Joe pausó el concierto por un momento, para hablar con la fanática originaria de la Ciudad de México y le pidió que le compartiera el nombre de su hija.

La fanática respondió que el nombre de su hija era Valentina, por lo que Kevin se conmovió ya que su hija se llama igual.

Joe le dio un abrazo a la admiradora y le dijo que le dedicaba la canción.

. @JonasBrothers dedicate “Little Bird” to a fan who lost her daughter. ❤️ pic.twitter.com/J4n1gBkbPr— Pop Crave (@PopCrave) August 20, 2023

La canción fue escrita por Joe para sus hijas y está titulada ´Little Bird´. En otro video que circula en redes, se observa a Joe cantando con mucho sentimiento y a Kevin limpiándose lágrimas.