Sonorense que participó en MasterChef no encuentra trabajo por su pasado

HERMOSILLO, Sonora.- Alí Valenzuela quedó fuera de MasterChef: La Revancha, pero su historia conmoverá al mundo por siempre. El originario de Guaymas, Sonora, encontró un refugio en la cocina para sobrevivir a la prisión y ahora con toda la experiencia que le dejó el programa está decidido a cumplir su sueño: Abrir su restaurante, pero su mayor obstáculo es el prejuicio de las personas.



“Me enfrento a lo que dicen de las personas que hemos estado encerrados. Es muy difícil para mí, porque sigo batallando para conseguir algunos trabajos. Por ejemplo me ha tocado ir a lugares a pedir empleo, y dicen ‘uy no, estuvo en prisión’ y no me dan la oportunidad”, compartió Ali Valenzuela a EL IMPARCIAL.



“Son los que tienen algún puesto clave y que te niegan algún préstamo o empleo por tus antecedentes. La verdad sí se siente horrible y desespera un poco, pero la mejor forma que tengo de enfrentarlo es simplemente aceptar que voy a toparme con personas que me van a juzgar y ¿cómo lo digo? Tengo que ser paciente y hacerme a la idea de que esto es temporal”, continuó.



El sonorense está satisfecho con su paso por el reality show de cocina MasterChef, al cual regresó en la nueva temporada “La Revancha”, y aunque quedó fuera en el episodio anterior, sus compañeros y los chefs de la competencia le desearon la mejor de las suertes.



“Me siento bien, conforme, tranquilo. Obviamente me hubiera gustado llegar un poco más lejos y, por supuesto, ganar la competencia. Sin embargo estoy bien, estoy feliz y satisfecho porque en mi vida me imaginé tener semejante experiencia”, comentó el guaymense, quien se sorprendió de todo lo aprendido durante su participación en MasterChef.



“Para empezar, en cuestión de cocina no creí que llegaría tan lejos. Yo me vi a mí mismo en cuatro episodios. Mi expectativa era muy corta a lo que fue en realidad, y tampoco esperaba tanta aceptación del público”.



Quiere poner un restaurante



Alí espera pronto reunir los fondos necesarios para poner su propio restaurante, aunque siempre tendrá la necesidad de aprender nuevas cosas sobre cocina.



“Un MasterChef quisiera poner su restaurante, sin embargo quiero terminar la escuela de gastronomía. Me gustaría poner mi propio local o lugar. También quisiera tener un trabajo de algún chef que pueda enseñarme cosas de este rubro. Más que nada, quiero aprender y trabajar por supuesto. Quiero poner unos snacks, o una cafetería deli o trabajar la comida regional de Sonora como tortillas, carne... todas esas cosas a las que estamos acostumbrados y por supuesto, los mariscos, que no pueden faltar”, finalizó.