Sonido Pirata aclara por qué ignoró a Medio Metro: "Traición"

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de se diera un momento incómodo durante este fin de semana cuando Sonido Pirata se presentó en San Juan Tianguismanalco y se reencontró con Medio Metro, la agrupación realizó sus declaraciones al respecto.

Medio Metro, exintegrante de la agrupación, y Sonido Pirata alcanzaron la fama juntos; sin embargo, rompieron su relación a causa de problemas económicos.

La dupla se convirtió en una de las más virales de internet, por lo que su separación desató fuertes especulaciones en las diferentes redes sociales.

Más tarde, José Eduardo Rodríguez denunció que lo estaban estafando con el pago de las ganancias, pues solo le daban 500 pesos por evento. Mientras que el resto de dinero se lo quedaba Julián Ramírez, mejor conocido como "El Pirata".

Julián "El Pirata" concedió una entrevista a radio Stereo Max, donde relató lo que pasó por su mente en el momento en el que se topó al bailarín. Y es que la actitud del líder de la agrupación no pasó desapercibida entre sus fans.

El sonidero detalló que ignoró al influencer conscientemente y el principal motivo fue la traición. Seguido, explicó que tomó esa actitud porque Medio Metro lo había ofendido con anterioridad y ahora pretendía acercarse como si nada hubiera pasado.

La verdad no sé cómo lo haya tomado, pero yo pienso que fue como una burla. De repente se me arrimó gente y me dijeron 'Ahí está Medio Metro' y dije ah pues está bien. ¿Qué tiene?", aseguró Ramírez.