Medio Metro llama "solapadora" a Yuya por caso de denuncia contra Siddharta

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales comenzó a circular una foto de un cartel con la imagen de Siddhartha, que fue puesto en un tendedero feminista de denuncia.

“Te dije que ya no quería”, se lee en el cartel.

Según la acusación, el cantante tuvo un encuentro sexual con una joven, pero esta le pidió que parara y él se negó: “Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara a que acabara. Tuve que gemir de los nervios y me dijo: 'Ves como si te está gustando?'. Esas palabras se me van a quedar toda la vida.”

La noticia ha causado gran conmoción entre los fanáticos del cantante, pero en especial entre los seguidores de su novia, la famosa youtuber Yuya.

Medio Metro opina y lo tunden en redes

Medio Metro, el bailarín de sonidero, se pronunció al respecto tachando de violador a Siddhartha y llamando “solapadora” a Yuya.

"Yuya solapando al asqueroso violador de Siddartha. Recuerden que quien no denuncia algún delito también es cómplice", escribió en Twitter.

Sin embargo, Medio Metro está recibiendo mucha crítica por atreverse a opinar, incluso le han respondido que mejor se ocupe de ponerle un alto a su mánager por el supuesto maltrato.

Ay morro, tu eres una pinche esc0ria. (en tu caso si hay pruebas que muerdes la mano que te da de comer)



No vengas a quererte ganar a la gente, después que te funaron peor a ti. Pena debería darte expresarte así cuando NO TE CONSTAN LOS HECHOS.— Carla (@_fendace) March 10, 2023