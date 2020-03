"Sonic the Hedgehog" estará disponible en versión digital a tan solo semanas de haber salido de cines

ESTADOS UNIDOS.- "Sonic the Hedgehog" se une a la lista de películas que tendrán un lanzamiento digital anticipado debido a la contingencia que la pandemia por COVID-19 ha provocado.

Paramount Pictures dio a conocer este viernes que la aventura de acción familiar, basada en el personaje del videojuego Sega, estaría disponible para su lanzamiento digital el 31 de marzo, 46 días después de su lanzamiento inicial en cines.

La crisis ha alterado la forma en que los estudios manejan el lanzamiento de entretenimiento en el hogar en las últimas dos semanas. La mayoría de los estrenos teatrales no estuvieron disponibles en casa hasta tres meses después de su estreno en múltiplex. Disney, Lionsgate, Sony, Universal, STX Films y Warner Bros. han anunciado planes para lanzar películas a principios de VOD, incluyendo "Onward", "I Still Believe", "The Way Back", "Bloodshot", "Birds of Prey". "," La caza "y" El hombre invisible ".

"Sonic the Hedgehog" ha superado las expectativas y acumulado $ 146 millones en el país y $ 306 millones en todo el mundo. La película comenzó dominando la caja norteamericana con $ 70 millones durante el fin de semana del Día de los Presidentes y lideró nuevamente en su segundo fin de semana. "Sonic" se ha convertido en la película de videojuegos más taquillera en la historia de la taquilla estadounidense.