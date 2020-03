Son igual de imperfectas que yo: Karla Panini responde a críticas 

Luego de que el hermano de Karla Luna diera a conocer en redes sociales que no ha podido convivir con sus sobrinos y que Karla Panini rechazó reunirse con Luna a petición de ésta, la conductora respondió ante las acusaciones y las críticas en redes sociales, en donde la culpan de quitarle el marido a quien fuera su compañera en Las Lavanderas.

"Hasta el día de hoy no hemos visto a las niñas ni una sola vez, ni una llamada, videollamada y menos en persona. mi hermana mandó a llamar a ella para que de alguna manera quedarán en paz, que no hubiera remordimientos y esta persona no acudió al llamado de mi hermana, no le intereso", dijo el hermano de Karla Luna con información de De primera mano.

Ante las declaraciones del hermano de Karla Luna, los internautas comenzaron a lanzar fuertes comentarios a la conductora Karla Panini, quien a través de sus stories en Instagram dijo estar cansada de las acusaciones y los insultos.

"Nunca vamos a ser perfectos, somos humanos, somos de carne. Nos exasperamos si nos enojamos, pero se puede, ¿cómo se puede? pensando como pensaría Jesús de ellos, de la gente que nos juzga, de la gente que nos difama, que nos maldice, nos persigue nos odia, ¿cómo pensaría Jesús de esa gente?", dijo Karla Panini.

Por último, Karla Panini, quien fuera comediante en el programa de Las Lavanderas, lanzó un mensaje a todas las mujeres que la critican en redes sociales y dijo que la principal arma para destruir la vida de una persona es hablar mal de ella.

"'Brujeres', mujeres hermosas que vienen a esta cuenta (...) bufándose y atacándome: muchachas ustedes son igual de imperfectas que yo, que yo he sido, que yo soy. Estamos peleando por una igualdad, porque se nos respete y entre nosotras hablamos mal de nosotros", remató.