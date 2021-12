“Solo quiere dar lástima”: John Schneider critica a Alec Baldwin por la entrevista que dio y no cree que el arma se disparó sola

LOS ÁNGELES, California.- Tras la polémica entrevista que Alec Baldwin otorgó a la ABC hace unos días, John Schneider criticó públicamente a su compañero y puso en duda su versión sobre el presunto homicidio imprudencial en contra de la fotógrafa Halyna Hutchins.

Fue el pasado 21 de octubre que mientras se filmaba una de las escenas de la película de “Rust”, en Nuevo México, Alec Baldwin habría asesinado a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, después de que el arma supuestamente se accionara accidentalmente.

Tras las múltiples versiones y declaraciones que se han hecho al respecto, y mientras las autoridades estadounidenses investigan lo sucedido, Alec Baldwin dio una entrevista a un canal de televisión en el que contó su verdad y negó haber disparado el arma que portaba una bala de verdad.

Ante lo dicho por Baldwin, John Schneider, protagonista de la exitosa serie de televisión, “Dukes of Hazzard”, dijo que su compañero solo quiere dar lástima al salir llorando en televisión y pretende que la gente crea su historia.

Hace tres semanas, era una pistola de utilería. Hace cuatro semanas, nadie sabía cómo en el mundo se cargaba esta arma real en el set. Hoy, no apretó el gatillo, ¿por qué clase de idiotas nos tomas?”, cuestionó el actor.



John Schneider insiste en dudar de la inocencia de Baldwin

Schneider se tomó el tiempo para hablar de Baldwin y su entrevista en un video que publicó en YouTube y que tiene una duración aproximada de 20 minutos, en el que también habló de la carrera actoral y de la fallecida Halyna Hutchins y el dolor que ha de estar sintiendo su familia mientras Baldwin se excusa en un noticiero.

“Es un negocio maravilloso en el que todos trabajamos. Nos sentimos honrados y privilegiados de ser parte de él. Entonces, cuando alguien se caga, lo que obviamente George y Alec han hecho aquí y, obviamente, esta mujer todavía está muerta. Su familia sigue sin madre, sin esposa. Esto es absurdo”, apunto.

La estrella de Hollywood insistió que lo declarado por Baldwin eran solo tonterías y quería dar lástima para que las personas lo entendieran.



¿Qué dijo Alec Baldwin en la entrevista?

Alec Baldwin prefirió romper el silencio ante tantas versiones que se dicen ante el incidente que sucedió hace más de dos meses donde una mujer murió y él está directamente involucrado en el hecho.

El hombre, de 63 años de edad, sostiene que nunca apretó el gatillo y relató cómo recuerda que sucedieron las cosas el 21 de octubre pasado, donde vio desvanecerse a Halyna Hutchins mientras discutían en cómo se vería en la cámara el arma que sostenía en su mano y que le causó su muerte.

“Ella me está haciendo colocar el arma, todo está en su dirección. Saco el arma, hacia su marcador. No estoy disparando a la lente de la cámara, solo estoy disparando. En su dirección. Solo estoy mostrando. Yo digo: ‘¿Qué tal eso? ¿Eso funciona? ¿Ves eso? ¿Ves eso?', y luego dice: ‘Sí, eso es bueno’. Solté el martillo, bang. El arma se dispara. Todos están horrorizados. Están conmocionados. Es ruidoso. No tenían los tapones para los oídos puestos”, recordó.

La estrella de cine destacó que nadie sabía lo que estaba pasando, ya que se suponía que el arma estaba descargada y al ver que Hutchins cayó al suelo, lo primero que pensó es que se había desmayado o que le había dado un infarto, pero nunca que una bala real le había dado.

“Me dijeron que me entregaron un arma vacía. Si fueran rondas cosméticas, nada con carga en absoluto, una ronda relámpago, nada", agregó el actor, "Ella cae, pensé para mí mismo: ‘¿Se desmayó?’. Bueno, ella está acostada allí y yo digo: ‘¿Le golpeó con guata? ¿Había un espacio en blanco?’. A veces, esas balas en blanco tienen una guata dentro de los paquetes, es como una tela que empaqueta la pólvora. A veces sale guata, puede golpear a la gente y puede sentirse como un pequeño golpe”.

El tío de Hailey Bieber afirmó que la idea de que el arma pudo haber tenido una bala real en la recámara se le vino a la mente, alrededor de 45 minutos o una hora después del incidente, pero insistió en que el arma se disparó sola.

“Pero nadie pudo entender. ¿Tuvo un infarto? Porque recuerda la idea de que alguien metiera una bala real en el arma ni siquiera era en realidad. Nunca apreté el gatillo. No, no, no. Nunca harías eso”, apuntó.