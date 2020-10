Solicitarán reserva de ley para garantizar el apoyo al cine nacional

Ante el riesgo de que mañana jueves la Cámara de Diputados extinga al Fidecine, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas solicitará que se haga una reserva de ley en que se garantice la permanencia de apoyos a las películas nacionales y no sólo se quede en palabras.

El Fidecine, responsable de proyectos de índole comercial, es la única figura con fondo públicos que apoya la producción mexicana de cintas, luego de que en abril el gobierno federal extinguiera al Foprocine, que respaldaba títulos autorales.

El fideicomiso forma parte de los más de 40 que la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública de la Cámaba Baja aprobó terminar, siendo mañana llevada al pleno para su votación.

Mónica Lozano, presidenta de la Academia, recuerda que el Gobierno Federal aseguró que los apoyos se respetarán, otorgándose directamente y sin intermediarios, en este caso al Instituto Mexicano de Cinematografía.

"Hacemos un llamado al ejecutivo federal, a los legisladores en su conjunto, a que entiendan que deba haber un apartado en la ley que hable del fomento a la cinematografía, sea a través de fideicomisos o no, que se precise puntualmente la facultad en materia de fomento que tendrá el Imcine", señala durante una reunión extraordinaria esta tarde.

"(Los diputados) Entiendo que lo único que tienen es su palabra y confío que la respeten, no podemos jugar a que politicen el fomento a la cultura y la cinematografía, no somos parte del botín político", agrega.

El Fidecine fue creado en 2002 durante el sexenio de Vicente Fox Quesada y, desde entonces, ha apoyado cerca de 300 largometrajes, traduciéndose en una de cada cinco producidos en el periodo.

Entre las cintas que cuentan con recursos del fideicomiso se encuentran "No se aceptan devoluciones", "El violín", "la saga de Huevocartoon", "Kilómetro 31" y "La leyenda de la nahuala".

"Evidentemente no estamos de acuerdo (con la extinción), entendemos la situación del país, que haya un entredicho de si los fideicomisos eran opacos y transparentes o no; en el ámbito del cine estamos ciertos que se manejaban con reglas de operación de absoluta transparencia, de convocatorias, grupos de trabajo y evaluación y no nos sentimos incluidos cuando se habla de que (la extinción) es por un problema de opacidad y falta de transparencia", subraya Lozano.

Indica que ayer se envió una carta a las comisiones de Presupuesto y Cultura de la Cámara para que pongan en ley el fomento al cine.