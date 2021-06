Sofia Vergara y Joe Manganiello celebran séptimo aniversario de su primer cita: "Luv You"

ESTADOS UNIDOS.- El lunes, los actores celebraron el séptimo aniversario de su primera cita saliendo a cenar. Vergara, de 48 años, y Manganiello, de 44, se acurrucaron en una selfie sonriente que el juez de America's Got Talent publicó en Instagram.

En una segunda toma, la estrella de Modern Family levantó un bocado de su comida con palillos en su mesa al aire libre. Así se puede apreciar en las imágenes compartidas el martes a través de sus redes sociales .

"Feliz primer aniversario de la cita @joemanganiello (emoji de corazones) 7 años luuuv uuuuu", subtituló las fotos compartidas el martes.

La pareja comenzó a salir en el verano de 2014 y se casó en noviembre de 2015 en Palm Beach, Florida, frente a familiares y amigos cercanos.

Muy acurrucados lucen Vergara y Manganiello en la selfie publicada por motivo de su séptimo aniversario.

Una tradición de varios años

Reconocer el aniversario de su primera cita es una dulce tradición para Vergara y Manganiello, quienes parecen tener sus calendarios marcados. El año pasado, la actriz honró su fecha especial del 14 de junio con un dulce chasquido en las redes sociales.

"¡¡¡6 años desde que fuiste y me encontraste !!! (emoji de corazón)", dijo efusivamente, compartiendo una foto de sí misma besando a su esposo en la mejilla. "Feliz aniversario @joemanganiello (emoji de flor) U r mío !!!! (emoji de corazón)", escribió Vergara.

Aún tan enamorados como lo estaban el día en que dijeron "Sí, quiero", la estrella de Shoplifters of the World reveló los regalos románticos que él y su esposa se hicieron para su aniversario de bodas de cinco años durante una aparición en marzo en The Ellen Show de De Generes .

"Bueno, ella me sorprendió. Ella organizó un picnic al aire libre, así que salimos al aire libre, ella armó estas excelentes canastas de picnic, canastas de picnic gourmet", le dijo al anfitrión invitado Stephen "tWitch" Boss en ese momento. "¡Me presenté con un mohawk azul! ¡Perdón por arruinar nuestro aniversario!", platicó Maganiello.

Con una cena de pareja celebraron un año más de relación entre Sofía Vergara y Joe Manganiello.

Siguiendo con el tema, el alumno de True Blood sorprendió a su esposa al alquilar un camión de comida que hace auténticos beignets similares a los que disfrutarían durante sus primeras citas "románticas" en Nueva Orleans. Durante su noviazgo temprano, Manganiello dijo que visitaría a Vergara en el Big Easy mientras ella estaba filmando una película.