Carey Hart, esposo de Pink, orgulloso de su lado vulnerable como padre

ESTADOS UNIDOS.- El programa "The Ellen DeGeneres Show", transmitió el lunes un episodio donde la estrella de motrocross de 45 años, Carey Hart, apareció en modo virtual para platicar sobre su familia y el nuevo documental de su esposa, "P!nk: All Know So Far", que se transmite por la plataforma de Amazon Prime Video.

El documental muestra un lado diferente detrás de escena de su reciente gira "Beautiful Trauma Wold Tour" y sigue momentos personales mientra navega siendo esposa y madre mientras viaja.

Durante su platica con la presentadora Ellen DeGeneres, de 63 años, Hart reveló que Pink, de 41 años, nunca habló directamente con su esposo sobre su participación en el proyecto.

"Vi algunos borradores desde el principio, y lo gracioso es que unos dos días antes de que saliera la película, ella me dijo: 'Sabes, nunca te hablé de esto. ¿Cómo te sientes al estar en ella y sus partes en ella? Estoy como, 'Bueno, ya es un poco tarde' ", dijo Hart con una sonrisa.

"Estoy un poco contento de haber podido mostrar un poco de mi lado vulnerable como padre. Se me percibe como un loco salvaje, loco, motociclista, escoria tatuado. Así que es agradable para la gente ver mi lado más suave ," él continuó.

Carey Hart es un feliz esposo, que después de aparecer en el documental de Pink, se ha mostrado al mundo como un padre con un "lado más suave".



Willow Sage, la hija de la pareja

DeGeneres después de estas declaraciones, elogió el matrimonio que forman Hart y Pink, afirmando que "todos deberían tratar de emular" su relación. Fruto de esta relación ambos artistas recibieron a Willow Sage, de 10 años, hija del matrimonio.

Willow Sage tuvo una presentación reciente durante los Billboard Music Awards 2021. Antes de cantar un popurri de sus principales éxitos, Pink y Willow cautivaron a la audiencia con una actuación acrobática alucinante de su dúo, "Cover Me In Sunshine".

Hart le dijo a DeGeneres que su hija está siguiendo los pasos de Pink y que estaba encantado de que Willow mostrara sus habilidades, en lugar de estar nervioso por las arriesgadas acrobacias.

"No puedo decir que estaba nervioso. Mis dos hijos son realmente talentosos físicamente. Estaba un poco más preocupado por su compromiso", dijo y señaló que él y Pink sentaron a Willow y le explicaron que ella había dar el 100 por ciento si hablaba en serio de hacer la actuación.

"Ella dio el 100 por ciento, trabajó duro, sin miedo escénico, no estaba preocupada ni nerviosa en absoluto, y lo mató por completo", agregó.

La pareja, que se casó en 2006, también comparte a su hijo de 4 años, Jameson Moon.