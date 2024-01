Sofía Vergara pide oportunidades para escritores latinos en Hollywood

Ciudad de México.- Sofía Vergara sigue promocionando la serie Griselda, de Netflix, que se estrenará el 25 de enero, por lo que acudió al programa El Hormiguero.

La confianza entre Pablo Motos y la artista fue evidente durante la emisión, y en ese sentido, Pablo recordó que cuando Vergara llegó a Estados Unidos se quería quitar el acento colombiano.

No entendía cómo algunas actrices, como Penélope Cruz, no se lo quitaban. Me puse a dar clases para eso, pero vi que no se podía, así que dejé de pensar en mi acento y empecé a hacer castings”