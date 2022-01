Sofía Niño de Rivera recuerda su "terrible" sueldo de 30 mil pesos y le llueven críticas en redes

MÉXICO.- Sofía Niño de Rivera es una de las personalidades más conocidas del stand-up en México y ha ganado popularidad gracias sus rutinas y chistes que muchos consideran de las más divertidas del medio. Sin embargo, en estos momentos se encuentra siendo objeto de muchas burlas y críticas a causa de sus polémicos comentarios durante una entrevista.

Fue en una charla para el podcast "Dementes" que Niño de Rivera habló de su carrera como comediante y de los retos a los que se enfrentó para alcanzar el éxito en esta profesión. Recordó que dejó su empleo en publicidad para dedicarse al stand-up.

"Lo único que me ha ayudado mi papá a pagar fue cuando me fui un mes a Nueva York a tomar clases de Stand-up", eso sí no había forma de que yo lo pagara, pero fuera de eso nunca me mantuvieron desde que decidí ser comediante. Yo necesitaba esa presión de [..] a ver cómo le haces", contó. Después describió que tras renunciar a su empleo para dedicarse a la comedia vendió un coche y con ese dinero pudo dejar de preocuparse por pagar renta en La Condesa durante aproximadamente un año.

Más adelante en la entrevista, Niño de Rivera recordó que ganaba "muy poco" en la agencia de publicidad en la que trabajaba "Las agencias de publicidad pagan terrible, yo acababa ganando 30 mil pesos al mes, a los 28 años", comentó. Después dijo que si quería ganar más en la empresa debía trabajar por otros 15 años y soportar el machismo de la industria.

Finalmente, Sofía Niño de Rivera dijo que como comediante, en sus inicios, tuvo que bajar mucho su nivel de vida porque ganaba de 5 mil a 7 mil pesos por presentación. El comentario de la standupera ha sido duramente criticado en redes por quienes la han señalado como privilegiada e ignorante de la situación económica que atraviesan la mayoría de los mexicanos.

De igual forma, muchos se han burlado de su historia de superación y esfuerzo pues consideran que la posición económica con la nació la también actriz no concuerda con este discurso. "Sofía se está victimizando desde su privilegio y reflejando la burbuja apática en la que viven estas personas", "La primera y única vez que Sofía Niño de Rivera me ha hecho reír fue de forma no intencional con su comentario del 'mal pagado' sueldo de 30 mil pesos" y "Quiero vivir en el multiverso donde viven Samuel García y Sofía Niño de Rivera" son algunos de los comentarios de los internautas.

¿Quién es el padre de Sofía Niño de Rivera?

La comediante ha contado con el apoyo de su familia, tanto en su carrera en publicidad como en su decisión de dedicarse a la comedia. El padre de Sofía Niño de Rivera es Luis Niño de Rivera Lajous, egresado de la Universidad de Indiana y la Universidad de Nueva York. De acuerdo con el portal de Internet Líderes, el padre de la comediante se posiciona en el número 212 en la lista de los 300 empresarios más influyentes.

Es el presidente de la asociación de Bancos de México y en el pasado fue vocero oficial de Grupo Salinas, Director General de Banco Azteca, Vicepresidente de Banco Azteca en el 2020, así como comentarista deportivo.