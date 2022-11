Sofía Niño de Rivera hospitaliza a su hija de emergencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Sofía Niño de Rivera es una de las comediantes más queridas del país, gracias a su sentido del humor y la forma tan sárcastica de platicar situaciones de la vida cotidiana.

Hay que recordar que la también actriz se convirtió en madre y por medio de sus redes sociales ha ido compartiendo un poco de cómo ha sido esta etapa en su vida, pero recientemente “preocupó” a sus seguidores.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram que Sofía compartió una ‘selfie’ en la que reveló que se encontraba celebrando su cumpleaños pero desde el hospital debido a que su hija se encontraba internada.

Sofía reveló que su pequeña había contraído un virus el cual se le ha complicado oxigenar “bien” pero ella sola, además reconoció que una de las situaciones más difíciles de ser mamá, es tener hijos enfermos.

Hoy es mi cumpleaños, mi hija está internada en el hospital porque tiene un virus de los que están circulando y no puede oxigeno bien solia. Los hijos enfermos es lo más difícil de la maternidad para mi. De cumpleaños quiero que me manden cosas que me hagan reir. Y a todas las mamás que ahorita tienen hijos enfermos, les mando muchas fuerzas y ojeras” comentó la comediante.