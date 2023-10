Sofia Coppola revela que rechazó dirigir la última película de "Crepúsculo"

HERMOSILLO, Sonora.- Sofia Coppola recientemente habló con Rolling Stone como parte de la promoción de su nueva película "Priscila". En la entrevista, habló sobre sus opiniones en relación a la cultura popular, mencionando temas como Barbie y Taylor Swift. Sin embargo, lo que causó revuelo en las redes sociales fue su revelación acerca de proyectos que estuvo a punto de dirigir.

Estuvo a punto de dirigir la última película de la saga "Crepúsculo: Amanecer parte 2". Su involucramiento en el universo de "Crepúsculo" se limitó a una reunión, ya que Coppola declaró lo siguiente:

La directora también mencionó la posibilidad que tuvo de dirigir una película de acción en vivo de "La Sirenita", la cual estaba desarrollando con Universal Pictures. Coppola abandonó el proyecto debido a desacuerdos presupuestarios, pero su punto de quiebre fue cuando un ejecutivo sugirió que la película también debería atraer a hombres en sus 30 años.

Estaba en una sala de juntas y un ejecutivo de desarrollo preguntó: '¿Qué atraerá al hombre de 35 años en la audiencia?' Y simplemente no supe qué responder. Simplemente no estaba en mi elemento. Siento que fui ingenua, y luego me sentí muy similar al personaje de la historia, tratando de hacer algo fuera de mi zona de confort. Fue un paralelo divertido con la historia para mí.