Sofía Aragón muestra sus habilidades en el box

CIUDAD DE MÉXICO.- Sofía Aragón ha destacado en la televisión al ser una de las conductoras más queridas del programa matutino ‘Venga la Alegría’ donde ha hecho feliz a miles de familias de México.

Además la modelo ha conquistado al público con su belleza y talento frente a los reflectores, aunque en más de una ocasión ha llegado estar envuelta en polémicas ha sabido evadir ese tipo de chismes.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram la exreina de belleza compartió una grabación del tipo de entrenamiento físico el cual dejó boquiabiertos a todos sus fanáticos.

En la grabación se puede ver que la modelo cuenta con todo el equipo de box, mientras golpea constantemente, recibiendo cada una de las instrucciones de su entrenador para hacer los movimientos.

Lo dimos todo” escribió en la publicación.

Además la joven conductora mostró su seguridad y habilidad en el deporte, que al parecer se encuentra practicando a lado de amigos cercanos, para poder mantener su esbelta figura.

Seguramente sus seguidores hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación, donde en su mayoría han apoyado su carrera desde que inició en los certámenes de belleza.

Sofía Aragón no quiere saber nada del amor tras rompimiento con su compromiso

Después de que Sofía haya terminado con la relación que mantenía con su ex prometido Francisco Bernot, reveló que de momento no tiene intención de volver a enamorarse.

“Es un duelo, en estos momentos sí estoy cerrada al amor, estoy cerrada a las relaciones, estoy cerrada siquiera a conocer gente, porque me he dado cuenta que necesito vivir este momento de la manera más sana posible, y la manera más sana no luego luego cayendo en los brazos de alguien más” comentó la conductora.