Sobrina de Héctor Holten habla por primera vez del presunto abuso sexual que vivió a manos de su tío

Ciudad de México.- La sobrina de Héctor Holten, Frida ''N'' habló por primera vez sobre el supuesto abuso sexual que sufrió a manos del actor cuando era menor de edad.

Ya anteriormente se había informado que Holten tenía una denuncia por abuso sexual, después de que la madre de Alejandra del Valle confirmara en entrevista con 'Venga la Alegría' que su hija había sido violentada por el actor.

Después de 6 meses de que el caso saliera a la luz, la joven Frida contó por primera vez la experiencia que tuvo en su infancia con su tío.

Fui abusada sexualmente por mi tío abuelo, Héctor Alejandro Holten, tenía 8 años. Él vive aquí en Ciudad de México y nos juntábamos en festividades y él aprovechaba cuando yo estaba dormida, cuando yo no me daba cuenta y según él, yo no estaba consciente de eso”

Relató en el matutino de TV Azteca.

También te puede interesar: Héctor Holten es acusado de tocar indebidamente a su sobrina menor de edad

Frida alzó la voz

Al ser cuestionada sobre las veces que el intérprete abusó de ella, y cuándo decidió contárselo a su madre, Frida comentó: “La verdad ahorita no sé cuántas están tomando para el proceso… es difícil de recordar esa parte. El momento que yo hablé con mi mamá fue cuando me estaba regañando por calificaciones, cuando yo no iba bien en la escuela, cuando yo no estaba tomando una actitud correcta con mi mamá, yo me portaba muy mal, o no tenía esa confianza de mi mamá de contarle cosas, y esa conversación llevó a otras donde mi mamá me contó cosas parecidas a las que me pasaron a mí, cosas que le pasaron a ella con el novio de su mamá, y ahí fue cuando yo dije que también me había pasado (lo mismo) … fueron años”.

A su vez, Alejandra del Valle relató: “Cuando Frida me lo cuenta esto fue en diciembre del 2017… 16 para pasar a 17, entonces yo la verdad es que no tenía mucha información al respecto, no quería yo equivocarme en hacer las preguntas que ella podía volverse a cerrar”.

Y sobre la denuncia, Del Valle detalló: “Ella no menciona cosas muy precisas, porque solo hay un hecho que se está persiguiendo que sucedió en el Estado de México, porque por asuntos de que no puedes demandar aquí en Ciudad de México cuando el hecho sucedió en Guadalajara, por ejemplo, entonces solamente se menciona uno que sucedió en la ciudad de Toluca”

Tras denunciar el hecho y manifestar que la familia del artista se negó a apoyarla, la joven cerró la entrevista comentando: “yo lo único que quiero es que esto termine con la verdad, que termine saliendo la verdad a la luz, que el proceso que llevé al inicio me revictimizaban con la parte de la psicología y todo eso, los exámenes, quiero que eso no sea en vano, que se llegue a algo”.