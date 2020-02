Silvia Pinal se reencuentra con Frida Sofía

Silvia Pinal sigue en plena recuperación luego de permanecer hospitalizada cuatro días debido a una infección estomacal que terminó en un problema de la vejiga, pero ahora ha dado una noticia que ha sorprendido a propios y extraños, pues reveló que se reencontró con su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

Luego de varios meses en los que Doña Silvia envió mensajes a su nieta a través de los medios de comunicación expresándole su deseo de verla y platicar con ella, la conductora confesó que sus peticiones por fin fueron escuchadas.

En entrevista para la revista TVyNovelas, La Pinal confesó sobre Frida Sofía: “Yo la vi, apenas la semana pasada (antes de entrar al hospital) en un restaurante de un hotel en la Ciudad de México.

Al respecto de cómo está su relación con ella, luego de que su hija y su nieta entraran en una guerra de declaraciones, la primera actriz dijo: “Muy bien, conmigo siempre es muy linda, o sea que no me puedo quejar”.

Por último, la artista habló sobre cómo está actualmente la relación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía. “Desgraciadamente son situaciones tan difíciles que es mejor respetar, pero conmigo hasta ahorita puedo decir que me habla y me quiere, mañana no sé”, concluyó entre risas.