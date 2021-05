Silvia Pinal baila reguetón a sus 89 años

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de todo el escándalo de la dinastía Guzmán, Silvia Pinal reapareció en las redes sociales para sorprender a todos bailando reguetón.

La madre de Alejandra Guzmán se dejó ver en un video publicado por su bisnieta, Michelle Salas, a través de sus historias de Instagram.

En el clip que apenas dura unos cuantos segundos, se ve a la Diva de la Época de Oro bailar muy entusiasmada al ritmo de la música, mientras de fondo se escucha a la hija de Luis Miguel animarla.

La influencer destacó lo mucho que extraña a doña Silvia, pues ambas se encuentran separadas debido a que la actriz de 89 años vive en México, mientras que la joven viaja constantemente a Miami, Nueva York y España.

Cómo extraño esto”, escribió Michelle con un corazón y un emoji de risa.

SILVIA PINAL DEFENDIÓ A ALEJANDRA GUZMÁN

La última vez que Silvia Pinal apareció públicamente fue para defender a su hija Alejandra Guzmán, luego de las múltiples acusaciones de Frida Sofia de haber sido una mala madre durante su infancia.

Durante la entrevista concedida a la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, Silvia Pinal comentó que le ha dado consejos a su hija Alejandra para que intente sobrellevar de la mejor manera toda esta polémica.

“Yo no estoy contenta con eso, estoy muy disgustada y se me hace muy injusto, totalmente injusto, Alejandra les da lo que no les han dado sus padres, les ha dado cariño, respeto, colegios y ella no se mira para ver qué colegio le cuesta más barato, Alejandra ha sido buena madre”, puntualizó.

Posteriormente, Doña Silvia confesó que tiene mucho tiempo sin ver a su nieta. “Frida es más libre, vive mucho en Estados Unidos, le gusta mucho Estados Unidos, el inglés”.