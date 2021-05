Luis Miguel: La Serie, Michelle Salas opina sobre Macarena Achaga y su personaje en la biopic

CIUDAD DE MÉXICO. – Michelle Salas, hija de Luis Miguel, rompió el silencio y dio su opinión sobre la serie que trata la historia de su padre, misma donde se muestra la tensa relación entre ambos.



En entrevista exclusiva con Hola! México, la influencer de 31 años habló de sus proyectos y su estancia en Madrid, pues se encuentra recuperándose de una lesión de rodilla que sufrió mientras esquiaba en las montañas de Colorado, Estados Unidos.

Michelle Salas / Instagram



Cuando se le preguntó sobre su opinión de “Luis Miguel: La Serie”, Salas no dudó en comentar sus primeras impresiones con los capítulos de la segunda temporada, donde se abarca la relación padre-hija.



“He visto algunos capítulos y, claro, cuando una ve su vida interpretada por alguien que no eres tú, hay sentimientos encontrados. Si algún día decido contar mi realidad, ese día cambiarán muchas cosas. Pero creo que todavía no es el momento”, aseguró la influencer.

Michelle, hija de Luis Miguel / Instagram



Michelle Salas opina sobre la actuación de Macarena Achaga



Macarena Achaga, quien interpreta a la primogénita de “El Sol”, ha obtenido buena recepción por parte del público, quienes la han elogiado por su labor en la serie. Sobre su personaje, Salas expresó que la modelo argentina está haciendo su mejor esfuerzo.



Entiendo que ella es una actriz a la cual le dieron un guion, hizo su trabajo de investigación y, desde su punto de vista, hace su mejor versión”, comentó Michelle.



Sin embargo, agregó que a pesar de que esté siguiendo un guion, esto no significa que esté apegado a la realidad. “Muy poca gente conoce mi vida como realmente es y cómo sucedieron o no las cosas, ya que, repito, siempre he sido muy cuidadosa y protectora de mi privacidad y la de mi familia”, agregó la hija de Stephanie Salas.

Macarena Achaga / Instagram



Luis Miguel como padre



Si bien, Salas a expresado que no mantiene una comunicación constante con su padre o una relación cercana, sí habló de el en la entrevista, donde se expresó hacia el como un “profesional”:



“Mi padre es un gran profesional y me ha dado consejos que me han servido mucho en la vida, y, sobre todo, en mi trabajo: ser disciplinada, delicada y responsable en lo que haga. Algo que también aprendí de él y de mi madre es la discreción. Muchas veces, el silencio dice más que mil palabras”, concluyó la hija de Luis Miguel.