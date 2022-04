Sigue polémica entre José Manuel Figueroa y Ana Bárbara por autoría de canción

Ciudad de México.- La polémica entre José Manuel Figueroa y Ana Bárbara por la autoría del tema “Fruta prohibida” sigue.

Ana Bárbara grabó y registró como suya la canción en abril del 2021, sin embargo Figueroa asegura que la composición es de él.

Luego de que el artista salió a declarar que la canción es de su autoría y Ana Bárbara le respondió diciendo que era mentira esa afirmación, el intérprete de “Lobo domesticado” replicó:

José Manuel Figueroa responde a Ana Bárbara

“Yo nunca he dicho… siempre va a ser de ella, a ella se la compuse, a ella se la hice con muchísimo amor, y muy enamorado en su momento, yo lo único que quiero recuperar es mi reconocimiento en la obra, le pedí a ella hace dos o tres años para que me compartiera crédito, no le estoy pidiendo ni regalías atrasadas, ni a futuro, ni presentes, yo nada más quería reconocimiento de la obra”.

De la misma manera, durante la entrevista concedida al programa Venga la Alegría, José Manuel aseguró que esta haciendo todo lo necesario para recuperar el tema. “Es una situación que desgraciadamente pasa entre compositores y va a seguir pasando. Indautor [Instituto Nacional del Derecho de Autor] va a tomar cartas sobre el asunto, yo voy a presentar mis pruebas y ella sus pruebas”.

Posteriormente, Figueroa se pronunció sobre las declaraciones de Ana Bárbara con relación a que el reclamo de la canción era una actitud machista, pues las mujeres también son capaces de crear, componer, hasta incluso ser productoras ejecutivas de sus proyectos artísticos.

Respeto por Ana Bárbara

“Yo a ella mi admiración, mi respeto como compositora, como madre, como mujer, como cantante, no tiene nada que ver autoría con los derechos de la mujer, pero se respeta su comentario, adelante, si eso opina ella de mí, está bien, está en su derecho”, manifestó.

Por último, el cantante envió un contundente mensaje a Maribel Guardia, luego de que la presentadora externó su apoyo a Ana Bárbara en esta controversia. “Ah bueno, Maribel no es compositora, estamos hablando en otro lenguaje, de otro planeta, algo que ella no tiene la más mínima idea de qué estamos hablando”, remató.